Nuove destinazioni, hotel esclusivi e esperienze straordinarie. Sono questi gli ingredienti degli itinerari 2028 del Four Seasons Private Jet, che vede il ritorno di Uncharted Discovery e New World Icons ripensati con nuove mete.

Tra le novità figurano il Four Seasons Hotel and Residences Cartagena, Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico e Danieli, Venezia, A Four Seasons Hotel, che aprirà nel corso di quest’anno.

“Il Four Seasons Private Jet Experience continua ad evolversi insieme al desiderio dei nostri ospiti di vivere esperienze autentiche, trasformative e profondamente significative - dice Marc Speichert, executive vice president e chief commercial officer di Four Seasons -. Con Uncharted Discovery e New World Icons restiamo fedeli all’essenza di Four Seasons: un servizio impeccabile e altamente personalizzato, unito al senso di scoperta. E mentre il nostro portfolio cresce, cresce anche la nostra capacità di creare viaggi straordinari fondati sulla cura, sull’emozione e sulla connessione autentica con ogni destinazione.”

Esperienze immersive

Ogni itinerario sarà arricchito da esperienze immersive create su misura per permettere agli ospiti di entrare davvero in contatto con la cultura, la natura e l’identità dei luoghi visitati. A bordo e durante tutto il viaggio, un team dedicato composto da concierge, executive chef e medico personale accompagnerà gli ospiti garantendo un livello di attenzione assolutamente esclusivo.

Uncharted Discovery partirà il 24 gennaio e fino al 13 febbraio porterà i 48 ospiti del jet dal Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills a un esclusivo rifugio sulla spiaggia di Tamarindo. L’avventura continua a Machu Picchu e Cusco, per poi lasciarsi conquistare dall’energia cosmopolita di Buenos Aires, prima di salpare per un viaggio di quattro notti in Antarctica. L’esperienza prosegue con due nuove iconiche destinazioni Four Seasons. La prima è Cartagena, dove arte, cultura e alta cucina si fondono in un’atmosfera che intreccia fascino coloniale e design contemporaneo e poi gran finale a Puerto Rico.

New World Icons partirà invece il 1 marzo da Hong Kong per poi immergersi nella quiete tropicale di Langkawi. L’esperienza prosegue a Jaipur, prima di approdare a Venezia — ampliando l’itinerario del 2027 — con il ritorno al Danieli, Venezia, A Four Seasons Hotel, che accoglie gli ospiti nel cuore più autentico e storico della città. Da Venezia, il viaggio continua verso le vette delle Dolomiti per poi rallentare il ritmo e concedersi un momento di relax nelle acque della Blue Lagoon in Islanda. L’esperienza si conclude il 20 marzo tra le atmosfere rilassate delle isole di Anguilla e delle coste di Los Cabos, soggiornando nell’esclusiva cornice di Cabo Del Sol.

Mentre molte esperienze Four Seasons Private Jet 2027 risultano già sold out, restano ancora alcuni posti disponibili per International Intrigue dal 3 al 23 marzo, World of Adventures dal 10 agosto al 2 settembre e per Ancient Explorer dal 3 al 25 settembre.