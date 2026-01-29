È pronta a tornare ad accogliere i suoi ospiti dal 26 agosto 2026 una delle leggende dell’hotelliere italiana, l’hotel Danieli di Venezia, che torna in scena come Danieli, A Four Seasons Hotel, Venice.
“Venezia è da sempre una città che sognavamo di inserire nel nostro portfolio di esperienze e lo facciamo con grande rispetto per il suo posto nella storia e immenso entusiasmo per il futuro che ci attende in questo nuovo capitolo per il leggendario hotel Danieli – dice Adrian Messerli, presidente, Hotel Operations – Europa, Medio Oriente e Africa -. Il Gruppo Statuto, owner-partner qui, a Milano, Taormina e nella nostra futura proprietà a Berlino, ha dimostrato ancora una volta una straordinaria sensibilità nel trasformare un proprietà storica in un’espressione contemporanea di lusso che allo stesso tempo guarda con grande rispetto al passato e al futuro”.
A guidare il team dell’hotel, composta da molti volti noti agli ospiti abituali, c’è il direttore generale Christian Zandonella, con una lunga esperienza internazionale che lo ha portato, tra le altre tappe, a Roma e Capri. “Venezia ha sempre acceso l’immaginazione del mondo – dice -. Al Danieli vogliamo aprire le porte a legami autentici con la città, collaborando con artigiani locali e celebrando la bellezza della vita quotidiana veneziana.”
L’ingresso è nel cuore del Palazzo Dandolo con un atrio a quattro piani con imponenti colonne di marmo rosa e una raffinata scala dorata. Il designer francese Pierre-Yves Rochon che ha curato alcuni degli hotel Four Seasons più celebri al mondo (Parigi, Cap-Ferrat, Ginevra, Milano e Firenze) ha reinterpretato gli interni ispirandosi alla storia dei tre palazzi attraverso vetri e specchi e una palette distintamente veneziana. L’anima artistica della città si ritrova nei tessuti locali Rubelli, nei pavimenti alla veneziana, nei vetri di Murano e nei marmi italiani.
All’apertura il Danieli conterà 120 camere e suite e altre saranno aggiunte nel 2027. “Pochi hotel a Venezia offrono così tante opzioni di camere e suite comunicanti per famiglie o gruppi di amici – sottolinea Zandonella -. La maggior parte delle nostre camere e suite si affacciano sull’acqua, con una vista unica”.
Il ristorante Terrazza Danieli, curato dallo chef Adriano Rausa, è situato in cima all'hotel con vista panoramica dalla sua vetrata e dalla terrazza sulla Laguna e sulle isole. Altri food spot saranno il Bar Dandolo, un rifugio sofisticato vicino alla hall e il bar della Terrazza Danieli .
Alla fine del 2026, debutterà la Danieli Spa, che comprenderà tre sale trattamenti, di cui una per coppie, una sauna e un hammam. L'anno prossimo, 56 camere e suite aggiuntive porteranno l'offerta ricettiva totale a 176 rooms, di cui 97 camere e 79 suite.