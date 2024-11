Marriott scommette sulle branded residences: si amplia il portfolio nell’area Emea

Si arricchisce il portfolio delle branded residences di Marriott Iternational. In occasione del Resort and Residential Forum, il colosso dell’hospitality ha annunciato l’espansione dell’offerta delle residenze di alta gamma a marchio nell’area Emea con 70 progetti, di cui 43 già siglati e 27 proprietà aperte.

Gli ultimi progetti in pipeline annunciati di recente includono: The St. Regis Residences, Casares, Costa del Sol; The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside; The Residences at The Westin Salgados Beach Resort, Algarve e Marriott Residences Salgados Resort, Algarve; The Ritz-Carlton Residences, Diriyah; e il The St. Regis Residences, Financial Center Road, Dubai.

“Marriott continua a soddisfare la crescente domanda globale di branded residences e di esperienze di lusso di alto livello, e la regione Emea, che ospita alcune delle destinazioni più ambite e iconiche del mondo, è stata un motore fondamentale della nostra rapida crescita”, ha dichiarato Dana Jacobsohn, chief development officer, global Mixed-Use Development. “Grazie all’offerta di straordinari vantaggi sia per gli sviluppatori che per i proprietari di residenze, continuiamo a rafforzare la nostra posizione di leader del settore e non potrei essere più orgoglioso del lavoro che la società sta svolgendo per dare vita a progetti residenziali così straordinari.”

Aperture attese entro la fine dell’anno sono invece: il Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence; The Residences at the St. Regis Al Mouj Muscat Resort; The Residences at the St. Regis Belgrade; e The Ritz-Carlton Residences, Baku.