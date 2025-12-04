Rocco Forte: “Così cresceremo in Italia”

“Continuiamo a crescere in Italia, che è la prima destinazione al mondo per il luxury travel, ma stiamo guardando a possibili investimenti in Spagna, in Grecia e anche alle Maldive”.

Così sir Rocco Forte a ILTM presenta i piani di sviluppo nel prossimo futuro di Rocco Forte Hotels, che vedono almeno per i prossimi due anni una pipeline che parla prevalentemente italiano.

Il 2026 sarà infatti l’anno dello sbarco in Sardegna, con l’Oremari in Costa Smeralda, un obiettivo raggiunto per il gruppo che da tempo vuole dire la sua anche sull’isola dei nuraghi.

L’anno successivo sarà la volta di Napoli, con Palazzo Sirignano e di Noto, con Palazzo Castelluccio, due strutture a cui il gruppo tiene molto.

Il 2028, infine, vedrà una nuova apertura in Puglia, non distante da Torre Maizza, con la Masseria del Cardinale.

“Oltre a questo, grazie al fondo che partecipa della nostra azienda, abbiamo ampliato e ristrutturato parti della nostre proprietà, come l’hotel Amigo di Bruxelles, il De Russie e il Verdura” dice ancora Rocco Forte.

Il focus, oltre che sulle strutture, è però sul servizio e sulla personalizzazione, con i nuovi suite program. “Quello che conta e che fa la differenza - dice ancora Sir Rocco - è la cura sia nei confronti degli ospiti sia nei confronti dei team, sui quali è necessario investire in risorse e tempo”.