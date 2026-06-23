Sono ancora aperte le candidature fino al 29 giugno per proporre il proprio progetto per il palco di Book&Go a TTG Travel Experience 2026. Già più di 100 progetti sono stati candidati, ma le application continuano per content creator, scrittori e videomaker che possono sottoporre le proprie produzioni sul tema del viaggio e dell’hospitality.

Libri, video e prodotti narrativi per il web, i social network e la tv che raccontano territori e destinazioni - prodotti nel corso dell’ultimo anno - potranno essere presentati direttamente dagli autori nell’arena Book&Go dedicata, dotata di corner firma-copie e desk per l’esposizione dei libri ( a questo link i dettagli per la candidatura ).

I requisiti per la candidatura a Book&Go

La candidatura è aperta ad autori, content creator, case editrici e case di produzione che trattano viaggi, turismo attivo, culturale, enogastronomico e narrazione del territorio e del paesaggio.

La selezione delle candidature è a cura del comitato scientifico TTG, che opera in modo insindacabile in funzione delle tematiche più attuali e coerenti con i temi della fiera.

Questo il link per candidarsi.