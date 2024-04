Emilia-Romagna, crescono le presenze nel primo trimestre

Un incremento delle presenze pari al 9,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e arriva a +9,3%: questo il bilancio del primo trimestre dell’anno dell’Emilia Romagna.

Come riporta ansa.it, i turisti esteri sono ancora in aumento, con un +15,5%, con un balzo del 15,9% rispetto al 2019.

Per il periodo, le città d’arte e d’affari pesano sul movimento turistico regionale per il 43,6% delle presentze e per il 47,6% degli arrivi. Segue la Riviera, che incide per il 31,8% sulle presenze e per il 27,9% sugli arrivi.