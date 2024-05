“La soluzione per ottenere il via libera da Bruxelles? Il passaggio di slot a easyJet a Milano Linate e a Ryanair a Roma Fiumicino”. Michael O’Leary, ceo di Ryanair, interviene così sulla questione Ita-Lufthansa, sottolineando il suo interesse per gli slot di Fiumicino. Secondo lui la quota di slot da cedere da parte delle due compagnie dovrebbe essere del 30% in entrambi gli scali anche se, ha aggiunto, allo stato attuale non sono in corso trattative con Francoforte per la cessione degli slot a Ryanair.

La richiesta

“Vogliamo che la fusione tra Ita e Lufthansa sia approvata, ma con seri rimedi alla concorrenza” ha ribadito l’amministratore delegato, come riporta Ansa. O’Leary ha poi annunciato che Ryanair è pronta a fare ricorso alla Corte di giustizia europea nel caso in cui gli slot di Ita-Lufthansa fossero ceduti a Condor che, ha ricordato, “è soltanto un braccio di Lufthansa”.

In ogni caso, ha concluso O’Leary, l’unica via di uscita per il futuro di Ita “è come succursale di Lufthansa, altrimenti andrà in bancarotta e scomparirà”.