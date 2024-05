Lo Faso, Bulgarella: “Il caro voli mette a rischio la competitività degli hotel italiani”

Il caro voli può mettere a rischio la competitività degli alberghi della Penisola. A lanciare l’allarme è Ray Lo Faso, direttore generale del Gruppo Bulgarella, che in una nota spiega: “Il trend degli hotel italiani è certamente positivo. In termini di performance crescono in particolare le strutture di città, ma nel lungo periodo i resort potrebbero risentire dei prezzi attuati dai vettori”.

Secondo il manager, “il Governo non sta valutando con attenzione l’impatto che hanno le tariffe aeree, che danneggia la competitività dei resort italiani rispetto al mercato estero”.

I progetti

Sul piano operativo, il gruppo è concentrato sulla riqualificazione della Colonia Olivetti di Sarzana e a brevissimo partiranno i lavori relativi alla ristrutturazione dell’ex Motel Agip di Palermo, che diventerà un moderno albergo commerciale. Quanto ai prossimi sviluppi, Lo Faso rivela che “guardiamo sempre con interesse alla piazza milanese e attendiamo gli esiti di un ricorso riguardante l’aggiudicazione della gara di Palazzo dei Portici Meridionali, affacciato su piazza del Duomo a Milano”.

L’obiettivo 2024 del Gruppo Bulgarella è quello di crescere “cercando di mantenere un livello di qualità medio-alto e senza rinunciare alla nostra identità”.

E per il momento il focus rimane fisso sul mercato italiano, che, aggiunge il manager, “resta il palcoscenico ideale per i nostri piani. Il mercato delle strutture alberghiere sta vivendo un momento frizzante, come dimostra l’interesse crescente da parte di investitori stranieri nei confronti di operazioni real estate su vari cluster, dal city al countryside, dai resort balneari a soluzioni ibride che garantiscono una resa maggiore in termini di metri quadri”.