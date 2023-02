Bmt, ecco i dettagli dell'edizione 2023

09:21

Appuntamento a Napoli per la 26a edizione di Bmt, n programma il 16, il 17 e 18 marzo.

“La Bmt di quest’anno - spiega il patron di Progecta, Angioletto de Negri (nella foto) - è la cartina tornasole della salute del turismo. Chi c’è, vivrà, perché vuol dire che ha resistito a tutti gli urti. I presenti sono le colonne portanti del turismo organizzato. L’outgoing soffre, ma l’incoming è e sarà sempre più forte”.

Pubblicità

Un'area espositiva di 12mila mq che ospiterà 400 espositori, 10mila 500 operatori accreditati, 140 buyer, 12 regioni e 26 paesi partecipanti, 220 media, quattro workshop b2b tematici dedicati a incoming, terme, benessere & vacanza attiva, incentive & congressi.



Nei padiglioni ‘Italia’ si incontreranno la Regione Sardegna, la Regione Emilia-Romagnala Toscana, la Basilicata, l'Abruzzo, la Calabria, il Trentino, la Valle d'Aosta: da Nord a Sud sarà presente tutto il territorio italiano con le sue peculiarità. Le eccellenze della Campania saranno ospitate e raccontate nello stand della Regione padrona di casa, che sul turismo sta puntando molto sia in termini di politiche che di investimenti. Il viaggio nella tre giorni della Borsa mediterranea del turismo continua con il mondo crocieristico rappresentato da Costa Crociere, Royal Carribean, Msc Crociere e Norwegian Cruise Line, che porteranno le loro ultime proposte.



Alla prossima Bmt si parlerà di voli e di scali aeroportuali con le presenze di Ita e dell'Aeroporto internazionale di Napoli. Presente il Villaggio Astoi, dove risiederanno per tre giorni le firme del turismo organizzato, da Alpitour a Valtur passando per Veratour, Th Resort, Futura e molti altri.



Nei padiglioni dedicati al resto del mondo alcune novità: il Giappone sarà per la prima volta presente in fiera. Esordio anche per la Cina, per le isole Turks&Caicos e Antigua&Barbuda e per l'Uganda. Presenteranno le loro collezioni primavera-estate Cuba, Grecia, Croazia, Slovenia, Bahamas, Mauritius e Israele, che lancerà il volo diretto Napoli-Tel Aviv. Altre destinazioni internazionali saranno svelate nei prossimi giorni. All'appuntamento confermata infine la partnership con Trenitalia, che favorisce l'affluenza in fiera di agenti di viaggi e operatori da tutta Italia con tariffe dedicate.