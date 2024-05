Minor Hotels punta l’attenzione sull’Italia. A un paio di settimane dall’annuncio del rebranding di NH Hotel Group, che nel nostro Paese opererà sotto le insegne di Minor Hotels Europe & Americas, il gruppo torna in prima linea per rilanciare l’offerta in costante evoluzione di tutti i suoi marchi.

Sono 54 le strutture attualmente presenti nel nostro Paese, ripartite fra i diversi brand. “Il mercato italiano rappresenta un bacino dall’elevato potenziale di crescita, sul quale abbiamo importanti progetti di sviluppo” ha commentato Isidoro Martinez de la Escalera, chief marketing & communication officer, intervenuto nel corso della serata organizzata all’nhow hotel di Milano. Uno sviluppo comunque basato in generale sulla capacità di creare esperienze e momenti di contatto e integrazione con il territorio che ospita le strutture.

La potenza di fuoco del gruppo con sede a Bangkok è ampia e destinata a crescere, come ricordato nel corso della serata dai diversi brand manager. A cominciare da Anantara, uno dei marchi di punta con strutture oltre che in Thailandia anche alle Maldive, ad Abu Dhabi, Ras Al Kaimah e in Zambia, e un futuro che toccherà anche Bali e Jaipur con nuove aperture.

Per Avani la novità riguarda invece Seychelles, mentre venendo a Tivoli Hotels & Resorts, il director of public relations & communications Andrea Granja ha ricordato tutti i plus offerti dal Tivoli Portopiccolo, struttura situata sulla costa adriatica poco a nord di Trieste che spicca per l’offerta wellness.

Sul futuro del brand NH Hotels, in pipeline le aperture a Parigi, Johannesburg, Doha, Chiang Mai. I.C.