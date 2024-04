Uno dei marchi storici dell’hotellerie mondiale si prepara a uscire di scena. Minor Hotels ha infatti annunciato il rebranding di NH Hotel Group, che d’ora in opererà con come Minor Hotels Europe & Americas.

La decisione, come riporta una nota di Minor Hotels (che detiene NH Hotel Group), è stata presa in seguito al voto degli azionisti nel corso dell’assemblea generale che si è tenuta lo scorso venerdì.

Dillip Rajakarier, group ceo di Minor International e ceo di Minor Hotels, commenta: “L’adozione del nome Minor Hotels Europe & Americas rappresenta un’importante pietra miliare nel processo che ha reso Minor Hotels un’organizzazione riconosciuta a livello globale. La

passione condivisa dal nostro team Minor Hotels e l’incessante ricerca dell’eccellenza saranno determinanti, nei prossimi anni, per creare nuove opportunità di business al fine di raggiungere

i nostri ambiziosi obiettivi di crescita”.

La storia di Nh

NH Hotel Group iniziò a operare nel 1978 con il primo albergo a Pamplona. Nell’ottobre del 2018 entrò a far parte di Minor Hotels, che ha aumtentato la partecipazione nel 2023 arrivando al 95,9%.

Minor Hotels Europe & Americas ora pianifica la sua crescita in tutti i segmenti, con particolare attenzione ai suoi brand upper-upscale e luxury. Delle 200 strutture previste a livello globale entro la fine del 2026, l’azienda punta a lanciarne di nuove in America e più di 50 in Europa.