Gli italiani e il turismo sostenibile: i risultati della ricerca Swg

Gli italiani in vacanza prestano sempre più attenzione alla tutela dell'ambiente. A confermarlo una ricerca Swg presentata nel corso dell’incontro “Obiettivo sostenibilità per il turismo italiano” promosso dall’associazione Civita in collaborazione con Ansa.



Secondo la ricerca, quattro italiani su cinque sarebbero interessati a fare esperienze di turismo sostenibile e, a parità di costo, preferirebbero alloggiare in una struttura certificata come sostenibile. Per quanto riguarda le iniziative per tutelare l'ambiente, quasi il 70% del campione si dice favorevole agli accessi a numero chiuso e alle limitazioni al traffico. Il 60% è invece disposto a ridurre l’utilizzo dell’aria condizionata e il 73% si dice pronto a rinunciare alla propria auto in favore del trasporto pubblico o di mezzi ecologici.



“Il turismo sostenibile - ha sottolineato il ministro del Turismo Daniela Santanché intervenendo al dibattito - non si rivolge solo all’efficientamento energetico. È ad esempio sostenibile il turismo lento, quello sui treni storici, quello dei cammini religiosi, che è una peculiarità quasi esclusivamente italiana”. E, ha aggiunto il ministro, si ritrova anche “all’interno di un’azienda e nel modo in cui viene trattato il personale e negli spazi che ha a disposizione”.