Milano: da domani la M4 Blu arriva in centro

17:29

Grande passo avanti nelle infrastrutture di Milano: da domani infatti, con l’inaugurazione della fermata di piazza San Babila della linea metropolitana Blu basterà poco meno di un quarto d’ora per arrivare all’aeroporto di Linate.

Proprio domani infatti si inaugureranno altre due fermate della M4, Tricolore e San Babila. Come riporta il Corriere della Sera, dopo il taglio del nastro istituzionale, dalle 13 tutti i cittadini potranno viaggiare (gratis il primo giorno) sulla tratta, percorrendo le otto fermate finora aperte rispetto alle 21 previste.



Una volta completata, la nuova linea metropolitana collegherà Linate a San Cristoforo, l’Ovest e l’Est della città. Con la sua piena entrata in funzione, l’intera rete metropolitana cittadina raggiungerà 118 chilometri divenendo la sesta in Europa per estensione. E impatterà in modo significativo sulla mobilità: l’avvio a regime potrà ridurre il traffico in città di circa 180mila veicoli al giorno.



Domani debutterà anche una piazza San Babila interamente interdetta al traffico. Inoltre, lungo corso Europa si stanno concludendo i lavori per la realizzazione di un percorso pedonale, della pista ciclabile e di una Ztl che lo trasformerà in una strada a senso unico accessibile solo al trasporto pubblico, ai taxi e ai mezzi di carico e scarico.



Continuano intanto le polemiche sulla modifica delle linee di superficie da parte di Atm, in particolare sulla soppressione della 73, che resta in servizio solo tra Linate aeroporto e San Felicino. Sempre in tema di mobilità, giovedì potrebbe essere votata la delibera che prevede l’aumento di Area C da 5 a 7 euro, ma il provvedimento potrebbe anche slittare.