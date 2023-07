Giornata Mondiale della Gioventù: Papa Francesco vola a Lisbona con Ita Airways

21:00

Sarà ancora una volta Ita Airways a trasportare Papa Francesco nel suo prossimo viaggio. In questo caso la meta sarà Lisbona, dove è in programma la Giornata Mondiale della Gioventù. Il Santo Padre partirà il 2 agosto alle ore 07:50 da Roma Fiumicino verso la base aerea di Figo Maduro di Lisbona.

“Ita Airways ha scelto l’Airbus A320neo con nuova livrea azzurra per accompagnare il Santo Padre nel suo viaggio – si legge in una nota del vettore -. Si tratta di un aeromobile tecnologico ed efficiente, che garantisce consumi di carburante ed emissioni di CO2 per passeggero inferiori del 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione”.



Ad accogliere sottobordo il Santo Padre presso l'aeroporto di Fiumicino saranno presenti il presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi, l’ad e dg Fabio Maria Lazzerini, e il cco di Ita e ceo Volare, Emiliana Limosani. Il supervisore delle attività di bordo sarà il comandante Corrado Di Maria . Come di consueto, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno con Papa Francesco i rappresentanti della stampa italiana e internazionale.