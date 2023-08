Kind tourism, la nuova tendenza dei viaggi nel 2023

12:29

Si chiama Kind Tourism ed è una delle tendenze emergenti in questo 2023 che vede la definitiva riapertura del mondo dopo la pandemia. Si tratta di un nuovo approccio al viaggio e alla vacanza, che promuove l'attenzione all'ambiente ma anche la gentilezza tra persone.

Il kind tourism, come scrive Lonely Planet Italia, è quel tipo di turismo che fa della gentilezza il proprio baluardo, veicolandola in progetti sociali e culturali sui territori che vi aderiscono, e parte dalla consapevolezza che valori quali la gentilezza, l’attenzione, la cura, il benessere psicofisico e la reciprocità facciano bene non solo a se stessi, ma anche all’ambiente, alla società e alle relazioni.



Il tutto nasce dall’International Kindness Movement, rete mondiale nata nel 2020 per diffondere la gentilezza e i valori ad essa collegati nel tessuto sociale ed economico.



In Italia la filosofia del turismo gentile coinvolge 50 comuni. La prima spiaggia ‘gentile’ è il Singita di Fregene, che ha della relazione sana tra le persone e dell’attenzione all’ambiente la sua bandiera. E all’estero, Nika Island, alle Maldive è diventata la prima isola gentile al mondo aderendo al movimento internazionale e applicando un approccio al turismo positivo e migliorativo.