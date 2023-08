WeMed NaTOUR, aperto il bando europeo per le scuole

16:25

WeMed NaTOUR entra nelle scuole. Per aderire al progetto europeo per educare le nuove generazioni al turismo sostenibile, le scuole possono aderire al bando attivo fino al 25 settembre che porterà in classe esperienze legate all’economia blu del mare mista ad attività pratiche in un contesto turistico reale.

L’obiettivo è promuovere l’economia blu e verde sostenibile con buone pratiche e in collaborazione con le piccole e medie imprese turistiche nelle quattro destinazioni pilota di Italia, Spagna, Portogallo e Mauritania. L'approccio ‘Learn by visiting’ intende promuovere le competenze sociali e di vita sostenendo materie come la biologia, la geografia e le scienze sociali.



Grazie al progetto sarà possibile per quattro scuole ricevere supporto con contenuti e piani di lezione già pronti nonché supporto da parte di un team specializzato durante tutto l'anno scolastico.

Le lezioni riguarderanno il concetto di turismo, le diverse tipologie di turismo e i loro impatti e introdurranno i temi del turismo sostenibile e come viaggiare in modo responsabile collegando le nuove conoscenze alla realtà dei partecipanti. Quindi ci saranno le gite nazionali e internazionali che coinvolgeranno i partecipanti con apprendimento multisensoriale, arricchimento culturale ed esperienze pratiche incentrate sull'importanza di ecosistemi equilibrati, conservazione, consumo responsabile delle risorse naturali e prevenzione dell'inquinamento.



I viaggi scolastici eco-smart sono rivolti a tre fasce di età: 6-10 e 11-13 anni per i viaggi nazionali in Mauritania e Portogallo e 14-16 anni per i viaggi internazionali tra Spagna e Italia. Tutti i costi sono interamente finanziati dal progetto. E’ possibile aderire al bando fino al 25 settembre.