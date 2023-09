08:03

Potrebbe essere davvero arrivato il momento in cui Facebook e Instagram diventano a pagamento. Meta, l’azienda madre dei due social, sta valutando l’idea di introdurre in Europa un servizio a pagamento per rispondere alle norme Ue sui dati e sulla privacy.

Lo scrive il Sole 24 Ore riportando indiscrezioni del New York Times: il colosso di Zuckerberg sta studiando l’idea, ma ancora non si conoscono i tempi.



In sostanza, il servizio su abbonamento darebbe agli utenti la possibilità di sottrarsi alla pubblicità e alla profilazione continuando però ad avere accesso a Facebook e Instagram: questo potrebbe alleviare alcuni dei timori delle autorità europee e agevolare gli interessi del colosso nell’Unione Europea, dove non ha ancora lanciato la sua nuova app Threads , la rivale di X, l’ex Twitter, proprio per timori in ambito regolamentare.



Secondo le indiscrezioni, resterebbe comunque possibile anche nel Vecchio Continente accedere ai due social gratuitamente: gli utenti che sceglieranno questo tipo di soluzione non avranno protezione nei confronti delle politiche sull’uso dei dati e sulla privacy.