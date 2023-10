08:35

Forse si svolta davvero. L’annosa questione relativa ai ritardi nel rilascio dei passaporti potrebbe trovare una parziale risposta grazie all’avvio del progetto Polis.

Se ne era già parlato a inizio anno, ma ora quanto annunciato dovrebbe finalmente concretizzarsi e da dicembre gli uffici postali di circa 7mila comuni con meno di 15mila abitanti potranno rilasciare il passaporto. E da febbraio sempre negli uffici postali sarà possibile ottenere la carta di identità.



A dare l’annuncio il condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, al TG Poste. “Al momento - ha detto Lasco in un intervento riportato dal Sole 24Ore - stiamo già erogando servizi dell’Inps, certificati anagrafici e giudiziari. A partire da dicembre anche l’ufficio postale potrà erogare il passaporto, mentre da febbraio rilasceremo le carte di identità elettroniche e i servizi dell’Agenzia delle Entrate”.



Come già anticipato su questa agenzia, il progetto Polis era stato presentato a gennaio e si propone di contrastare la desertificazione dei piccoli centri anche in un’ottica di supporto alla transizione digitale del Paese prevista dal Pnnr.

Polis coinvolge quasi 7mila Uffici Postali nei centri con meno di 15mila abitanti. In queste aree verranno realizzati gli Uffici Polis, sportelli unici per i servizi della Pubblica Amministrazione. Il progetto dovrebbe contribuire a decongestionare la richiesta di passaporti in tutta Italia.