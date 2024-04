Norwegian Cruise Line, varata la Norwegian Aqua

È entrata in contatto per la prima volta con il mare Norwegian Aqua, la prima nave della classe Prima Plus di Norwegian Cruise Line il cui varo è stato celebrato nel cantiere navale di Fincantieri a Marghera (Venezia).

Il varo della Norwegian Aqua segna il completamento del lavoro esterno svolto sulla nave in preparazione del suo debutto ad aprile 2025. Per celebrare questo traguardo, due monete cerimoniali sono state saldate nella Norwegian Aqua secondo la tradizione marittima. Un altro passo in avanti di Ncl “con i nostri partner di Fincantieri, che sono parte integrante del viaggio Prima Class e ci supportano nell’evoluzione della straordinaria esperienza che progettiamo e offriamo ai nostri ospiti” ha dichiarato David J. Herrera, President di Norwegian Cruise Line.

Più 10% di spazio

“Basandosi sulle caratteristiche preferite dai clienti delle navi pluripremiate di questa classe, l’aumento del 10% dello spazio fornisce una maggiore flessibilità, con più offerte per i nostri clienti”. Con una stazza lorda di 156.300 tonnellate e una lunghezza di 322 metri, la Norwegian Aqua sarà quindi più grande del 10% rispetto alle prime due navi Prima Class, fornendo più spazio e più offerte tra cui le prime montagne russe e acquascivoli ibridi al mondo, l’Aqua Slidecoaster, un nuovo complesso sport digitale e la più ampia passeggiata all’aperto a 360 gradi di Ncl, Ocean Boulevard.

Questa nave disporrà anche di lussuosi alloggi nella The Haven di Norwegian®, tra cui le prime suite duplex Haven con tre camere da letto di Ncl. Ad aprile 2025 la nave salperà per itinerari caraibici di sette giorni con partenza da Port Canaveral, in Florida.