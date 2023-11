14:00

Data Appeal ha firmato un accordo per acquisire il 70% di Mabrian Technologies. Una mossa, quella dell'azienda, che porterà alla creazione della più grande compagnia di travel data intelligence in Europa.

Mabrian è già presente in oltre 40 Paesi e, insieme a Data Appeal, avrà a disposizione 160 data source coprendo così più di 200 Paesi con una squadra di analisti specializzati nel settore turistico e nel destination management.



L'ambito di attività spazia dall'analisi del sentiment dei viaggiatori alla mobilità, dalla domanda alla spesa turistica passando per le soluzioni abitative durante il soggiorno, il tutto grazie a un'attenta analisi dei dati svolta servendosi sia dei classici analytics sia dell'intelligenza artificiale.



"Per noi, unirci a Data Appeal è una decisione strategica che ha l'obiettivo di condurci verso un mercato globale - ha commentato Santi Camps, ceo di Mabrian su travelmole.com -. Un grande team ha guidato Mabrian dov'è oggi, ma adesso è tempo di entrare a far parte di un gruppo solido come Almawave e sfruttare i vantaggi di questa sinergia e della condivisione di know-how". G.G.