Federturismo sul Ponte dell’Immacolata: “Prova generale delle festività”

15:37

Il ponte dell’Immacolata è la prima prova generale delle festività. Lo dice Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria, snocciolando i dati della prima pausa invernale.

“Saranno circa 13 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio nel Paese scegliendo innanzitutto la montagna, destinazione che continua a mantenere un forte appeal, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, meta ideale per una fuga all’insegna dello sport e del relax e dove da questo lungo fine settimana è prevista l’apertura della maggior parte dei comprensori sciistici” dice Lalli.



Madonna di Campiglio, Cortina D'Ampezzo e Bormio saranno le località preferite da chi vi si recherà non solo per sciare, ma anche per visitare i tradizionali mercatini di Natale e per assaporare l'atmosfera pre natalizia.



Roma, Milano e Firenze godranno di una solida domanda da parte dei turisti italiani e stranieri - soprattutto spagnoli (33%), francesi(16%) e tedeschi(9%) - con oltre il 60% di camere già prenotate.



Si assiste, inoltre, ad un exploit delle località termali dove l'occupazione delle strutture alberghiere raggiunge in alcuni casi anche l'80%.



“Per gli italiani – conclude Lalli - sarà un'Immacolata essenzialmente domestica, ma chi deciderà di recarsi all'estero opterà per una capitale europea dando la preferenza a Parigi, Londra e Barcellona”.