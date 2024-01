Isole minori, arrivano 100 milioni di euro per le infrastrutture

12:11

Un progetto per mettere in sicurezza le infrastrutture delle isole minori è quello lanciato dal ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, che ha lanciato un bando da 100 milioni di euro dedicato ad alcuni dei territori più fragili del Paese.

Il bando interessa 36 comuni su 55 piccole isole. Le Regioni interessate sono Lazio, Sicilia, Sardegna, Campania, Puglia, Toscana e Liguria. L’obiettivo del Governo è mettere in sicurezza le strutture pubbliche ‘strategiche’, ma anche le infrastrutture.



In questo senso, 40 dei 100 milioni saranno dedicati a porti e elisuperfici che potranno essere adeguati oppure sottoposti a opere di abbattimento e ricostruzione. Ogni intervento dedicato al sistema dei trasporti sarà finanziabile fino a 8 milioni di euro.



Per candidarsi e ricevere i finanziamenti è necessario presentare le proposte di progetto entro il 29 febbraio. Per redigere i progetti esecutivi, i comuni potranno ricevere l’aiuto di Casa Italia.