Passaporti: Fiavet Emilia Romagna firma protocollo d'intesa con la questura di Bologna

Un protocollo d’intesa per “agevolare le procedure di rilascio del passaporto e per far fronte alle esigenze dei clienti delle agenzie di viaggi”.

Il questore di Bologna Antonio Sbordone e Massimo Caravita, presidente di Fiavet Emilia Romagna e Marche, hanno firmato un’intesa per cercare di sveltire le pratiche connesse ai passaporti.



Come riporta La Repubblica, l’intesa prevede in particolare che d’ora in poi sarà la segreteria di Fiavet a verificare la documentazione prodotta e l’effettiva urgenza dei viaggiatori che non riescono a prenotarsi tramite l’iter classico messo a disposizione dal portale online della questura.



L’agenzia potrà quindi parlare direttamente con l’Ufficio passaporti della questura sia tramite pec oppure telefonicamente.