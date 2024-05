L’Italia di Regent Seven Seas, le Immersive Overnight fanno tappa in Toscana

Più Italia nell’offerta di Regent Seven Seas Cruises. La compagnia di crociere ha arricchito la sua collezione di Immersive Overnight, aggiungendo un nuovo itinerario che farà tappa anche in Toscana.

La nuova proposta, anticipa Travel Weekly, prende il nome di ‘Sunses Over Tuscany’ e durerà 12 notti. Operato da Seven Seas Mariner, il viaggio partirà dal porto di Trieste, il 22 ottobre del 2025, per terminare a Barcellona.

Gli ospiti potranno pernottare e visitare di sera posti come Trieste, La Valletta, Napoli, Livorno, e la Provenza francese. Tra le esperienze possibili durante l’itinerario, anche bagni serali nelle terme naturali toscane o una passeggiata tra le rovine di Ercolano.