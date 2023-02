A Torino nel 2024 arriva il Connect Route Development Forum

12:01

Nel 2024 Torino ospiterà Connect Route Development Forum, l’evento b2b dedicato all’aviazione commerciale. Il Forum riunisce i rappresentanti delle compagnie aeree, degli aeroporti e degli enti turistici di tutta Europa con delegati a livello mondiale nella messa a punto di alleanze e collaborazioni che siano d’impulso al futuro del trasporto aereo europeo nei prossimi anni.

L’edizione 2023 si svolgerà dal 22 al 24 febbraio a Tangeri, in Marocco, mentre Torino si è aggiudicata l’edizione del prossimo anno.



L’annuncio è arrivato da presidente della Regione, Alberto Cirio, nel corso della presentazione dei dati turistici del Piemonte. “Per far arrivare i turisti è necessario avere un aeroporto performante e ben servito – ha detto Cirio -. Per questo, e per aumentare le possibilità di connessione, il prossimo anno ospiteremo questo evento dedicato all’aviazione”.