Forum Federalberghi 'Risorse umane e competenze nel turismo': appuntamento il 20 aprile

13:35

Dopo il Convegno sul sistema degli Istituti tecnici Superiori per il turismo, svoltosi lo scorso anno a Roma, Federalberghi lancia la prima edizione del Forum “Risorse umane e competenze nel turismo”, con l’obiettivo di consolidare un appuntamento annuale che rifletta sulle esigenze legate ai fabbisogni professionali e sull’attrattività del capitale sociale per il settore, in particolare del comparto ospitalità, considerando le continue evoluzioni (economiche, sociali, tecnologiche) che il turismo è chiamato ad affrontare.

Pubblicità

L’edizione del 2023, si legge su Hotelmag, si terrà a Stresa il 20 aprile, città che ha ospitato la prima scuola alberghiera d’Italia, inaugurata nel 1938: l’istituto Maggia.



Partner del Forum saranno: la Rete degli istituti alberghieri (Re.Na.I.A.), il Coordinamento degli Its sul turismo e l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, assieme alla Commissione sindacale di Federalberghi e al Comitato Nazionale Giovani Albergatori. Ulteriore partner per il 2023 sarà Unioncamere, con cui Federalberghi ha sottoscritto un patto di lavoro in tema di certificazione delle competenze per gli studenti in Pcto.



Prosegue su Hotelmag a questo link