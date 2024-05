Atm, tutte le cifre della 31esima edizione

Si terrà dal 28 aprile al 1° maggio l’edizione 2025 dell’Arabian Travel Market, che quest’anno si è chiusa con oltre 46mila operatori del settore provenienti da più di 160 Paesi e 33.500 visitatori. “Grazie a innovazione e imprenditorialità stiamo plasmando un settore turistico più efficiente, redditizio e sostenibile per le generazioni future” ha commentato Danielle Curtis, exhibition director ME di Atm, facendo riferimento al tema di quest’anno della fiera: ‘Empowering Innovation: Transforming Travel Through Entrepreneurship’.

“Abbiamo stabilito un nuovo primato di visitatori - ha aggiunto -, mentre continuiamo a guidare la crescita globale del settore”.

La 31esima edizione della fiera a Dubai ha visto il Dipartimento dell’Economia e del Turismo di Dubai come partner di destinazione, Emirates come partner aereo ufficiale, IHG Hotels & Resorts in qualità di partner alberghiero ufficiale e Al Rais Travel come Dmc partner.