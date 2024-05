Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, insieme all’ambasciatore italiano negli Eau Lorenzo Fanara e al presidente Enit Spa Alessandra Priante, ha visitato Arabian Travel Market in corso in questi giorni a Dubai, dove ha incontrato il ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Adbullah bin Touq Al Marri.

Il ministro ha quindi inaugurato il padiglione Italia, curato da Enit, con otto regioni presenti (Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Veneto e Sicilia), Visit Brescia e 36 operatori turistici del Belpaese, per un totale di oltre 100 aziende partecipanti.

In base allo studio Enit su dati Unwto e Banca d’Italia, nel 2022, i viaggiatori dal Medio Oriente verso l’Italia sono aumentati del 164% circa sull’anno precedente e del 47,7% sul 2019, con la maggioranza proveniente dagli Emirati Arabi Uniti (+34,1% sul 2019) e dall’Arabia Saudita (+65% sul 2019) e una spesa complessiva cresciuta del 127% sull’anno passato.

“Un incontro internazionale fondamentale, specie in riferimento al Golfo e alla proiezione verso i mercati dell’India e del Sud-est asiatico, dove creare nuove sinergie e partnership con un mercato alto spendente, operatori turistici, agenzie di viaggio e investitori internazionali interessati a sviluppare progetti in Italia: motivi per cui è particolarmente significativa la presenza di Enit – commenta il ministro Santanchè –. Sono momenti preziosi per definire strategie di apertura a nuove aree di grande interesse per la crescita del comparto e, specificamente, per il segmento del lusso, che genera importanti benefici economici per imprese e territori, e che vede nell’Italia una destinazione molto ambita. Ciò significa anche investire in qualità, come il mio dicastero sta già facendo, a partire dalle varie misure e risorse stanziate in ambito di Pnrr”.

“La presenza dell’Italia alla fiera di Dubai è un’occasione strategica per consolidare la sua posizione di destinazione turistica di prestigio a livello globale. È fondamentale rafforzare la nostra visibilità qui, ora, con una visione proiettata al futuro e con un approccio solido verso innovazione e trasformazione digitale, che è poi il tema di Atm quest’anno” ha aggiunto Alessandra Priante.