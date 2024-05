Oetker Collection debutta negli Usa con The Vineta Hotel a Palm Beach

Per il suo primo hotel americano, Oetker Collection sceglie Emanuela Setterberg Di Vivo come managing director. Il gruppo alberghiero aprirà infatti il suo primo albergo negli States, The Vineta Hotel a Palm Beach, alla fine del 2024.

Con una carriera nel settore dell'ospitalità di alto livello che abbraccia quasi tre decenni, Setterberg Di Vivo porta con sé una grande esperienza nel settore alberghiero internazionale. Ricoprendo diverse posizioni di responsabilità, ha lavorato per noti marchi internazionali, tra cui Four Seasons, Ritz Carlton, Bulgari Hotels, Ferragamo, Rosewood, Dorchester Collection e One&Only.

“Mentre celebriamo l'ingresso di Oetker Collection nel mercato statunitense con l'imminente apertura del The Vineta Hotel a Palm Beach, siamo lieti che questa nuova struttura possa essere guidata da Emanuela Setterberg Di Vivo – dice Timo Gruenert, ceo di Oetker Collection -. In quanto leader esemplare e positiva, confidiamo che sappia trasmettere perfettamente i valori del nostro marchio e il livello di servizio con una meticolosa attenzione ai dettagli che i nostri ospiti si aspettano dal nostro debutto americano.”