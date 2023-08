Record di fatturato per il Gruppo IEG, tutte le cifre del semestre

11:47

“I risultati conseguiti dal Gruppo IEG in questo secondo trimestre del 2023 confermano l’andamento estremamente positivo già evidente alla chiusura dei primi mesi dell’anno, consuntivando il record di fatturato, il ritorno alla redditività e a una solida generazione di cassa”. Questo il commento di Corrado Arturo Peraboni (nella foto), amministratore delegato del Gruppo IEG, ai dati della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2023, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A..

Ricavi a 119,2 milioni

I ricavi del Gruppo al 30 giugno 2023 si attestano a 119,2 milioni di euro, in aumento di 46,5 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2022.



Il primo semestre dell’esercizio precedente era stato caratterizzato da una limitata operatività causata dalla recrudescenza della pandemia da Covid-19, che aveva imposto lo slittamento e la sospensione di alcuni tra i principali eventi del Gruppo, sia nel segmento degli eventi organizzati, sia in quello congressuale. Il recupero del fatturato relativo alla ripartenza post Covid con la programmazione di eventi cancellati, sospesi o tenuti in formato ridotto è stato pari a 14,2 milioni di euro (+19,6%), mentre il fatturato incrementale per la biennalità di alcune manifestazioni ha contribuito ai ricavi di periodo per 1,1 milioni di euro (+1,5%).



La crescita organica del fatturato del primo semestre è stata pari a 22,6 milioni di euro (+31,1% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente), trainata in particolare dai maggiori volumi e in parte da effetti prezzo.



“Nonostante le incertezze che permangono sul fronte delle politiche economico-monetarie attuate dal sistema Paese e le tensioni geopolitiche dell’Est Europa - continua Peraboni - , oggi sono chiari i segnali di ripartenza post pandemia, che hanno consentito al Gruppo di recuperare i volumi per la maggior parte delle principali manifestazioni in portafoglio, ma soprattutto di registrare una solida crescita organica, unitamente all’espansione del portafoglio prodotti con le prime edizioni di K.EY, dopo lo spin off da Ecomondo; di My Plant & Garden in Italia e Café and Restaurant Asia all’estero alle loro prime edizioni post acquisizione”.



Nel primo semestre 2023 si registra anche un contributo positivo alla crescita del fatturato di Gruppo per la variazione dell’area di consolidamento di circa 3,9 milioni di euro (+5,4%), a seguito del consolidamento della controllata V Group S.r.l., mentre le variazioni infrannuali del calendario che hanno portato all’anticipazione di alcuni eventi dal secondo semestre hanno contribuito alla crescita dei ricavi per 5,2 milioni di euro (+7,1%).



I ricavi della linea di business rappresentata dagli eventi organizzati, che rappresentano il 53% del fatturato del Gruppo nel primo semestre, sono stati pari a 63,0 milioni di euro, in aumento di 30,3 milioni rispetto al primo semestre 2022. Il primo semestre dell’esercizio 2023 ha visto il ritorno alla calendarizzazione classica ante pandemia di due tra i principali eventi organizzati del Gruppo quali ‘Sigep’, ‘Vicenzaoro January’ e ‘T.Gold’. La variazione incrementale del fatturato ancora rappresentata dal cosiddetto effetto “Restart” è stata pari a 10,4 milioni di euro (+31,9%), mentre la crescita organica delle manifestazioni è stata pari a 10,5 milioni, segnando un incremento del 32,3% rispetto al periodo precedente.



Il fatturato degli eventi organizzati del primo semestre 2023 beneficia anche dell’anticipazione infrannuale di alcuni eventi, che nell’esercizio 2022 erano stati organizzati nel secondo e terzo trimestre, contribuendo all’incremento complessivo dei ricavi per 4,6 milioni di euro.



Partnership strategiche

“Nella seconda parte dell’anno - conclude Peraboni - continueremo a perseguire gli obiettivi strategici eseguendo i piani di investimento e sviluppo, sia nazionale sia internazionale, attraverso partnership strategiche, nuove acquisizioni ed espansione dei nostri prodotti, confidenti di poter superare già nel 2023 alcuni degli obiettivi del piano strategico”.



Tra le principali anticipazioni del periodo si segnala

l’organizzazione della manifestazione ‘K.EY’ alla sua prima edizione dopo lo spin off da ‘Ecomondo’, che ha raggiunto risultati particolarmente positivi raddoppiando la propria dimensione sia in termini espositivi sia di visitazione.



La variazione dell’area di consolidamento con l’inclusione della manifestazione ‘MyPlant & Garden’ ha contribuito alla crescita del fatturato di periodo per 3,9 milioni di euro. Il periodo inoltre beneficia della biennalità dell’evento ‘Fieravicola’.



Gli eventi ospitati hanno registrato complessivamente ricavi per 4,2 milioni di euro, in crescita di 1,1 milioni di euro rispetto al primo semestre 2022, di cui la componente organica è stata pari a 1,0 milioni di euro.



Dato senza precedenti per i congressi

Gli eventi congressuali accolgono i risultati derivanti dalla gestione delle strutture del Palacongressi di Rimini e del Vicenza Convention Centre. Nel primo semestre 2023 sono stati organizzati complessivamente 69 congressi, che hanno consuntivato ricavi per 11,6 milioni di euro, un dato mai raggiunto in passato da questa linea di business, con una crescita di 5,8 milioni rispetto al medesimo periodo del 2022 (in cui erano pari a 5,8 milioni di euro), grazie alla ripresa degli eventi congressuali in presenza, ancora limitati nel primo trimestre 2022.



I ricavi del primo semestre 2023 imputabili ai servizi correlati ammontano a 38,9 milioni di euro (29,9 milioni di euro al 30 giugno 2022), in aumento di 9,0 milioni rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Il business degli allestimenti contribuisce all’aumento per 6,5 milioni di euro, equamente distribuiti sul mercato italiano e su quello statunitense. La restante parte, pari a 2,5 milioni di euro, è realizzato dalla linea di business della ristorazione. Di questi incrementi, circa 7,3 milioni di euro derivano da crescita organica mentre l’effetto “Restart” post pandemia contribuisce alla crescita del fatturato di periodo per circa 1,6 milioni di euro.



Il risultato dell'editoria

Editoria, eventi sportivi e altre attività con l’attività editoriale nei settori Turismo (TTG Italia, Turismo d’Italia e HotelMag) e Orafo (VO+ e Trendvision), gli eventi di natura sportiva e altri ricavi aventi natura residuale hanno sviluppato complessivamente ricavi per 1,6 milioni di euro, in aumento di 0,3 milioni sul risultato del primo semestre 2022.



I costi operativi al 30 giugno 2023 sono pari a 69,9 milioni di euro (51,2 milioni di euro al 30 giugno 2022) con un’incidenza percentuale sul fatturato che passa dal 70,5% al 58,6% grazie ai maggiori volumi.



Il margine operativo lordo (ebitda) adjusted del primo semestre 2023 è pari a 29,3 milioni di euro, in aumento di 23,6 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in cui era pari a 5,7 milioni di euro. L’adjusted ebitda margin si attesta al 24,6% sui ricavi rispetto al 7,8% rilevato nello stesso periodo del 2022. Il recupero della marginalità registrata nel primo semestre 2023 di circa 16,8 punti percentuali è trainata sia dalla ripresa del business post pandemia (effetto ‘Restart’), ma in particolare dalla crescita organica degli eventi organizzati e dei servizi.



Il risultato operativo (ebit) adjusted del Gruppo del primo semestre 2023 si attesta a 21,2 milioni di euro, in miglioramento di 24,7 milioni di Euro rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, esprimendo una redditività percentuale del 17,8% rispetto al -4,8% dello stesso periodo 2022. Il risultato del periodo del Gruppo ammonta a 10,6 milioni di euro e la posizione finanziaria netta al 30 giugno 2023 è pari a 94,8 milioni di euro, in miglioramento di 0,5 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022.