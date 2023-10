09:52

Una festa per il mondo del contract. I padiglioni di InOut si sono animati per un aperitivo che ha riunito i principali protagonisti di questi giorni di contrattazione e ha sancito il successo per InOut, il format ideato da IEG, che si articola in quattro sezioni espositive: SIA Hospitality Design, SUN Beach&Outdoor Style, Superfaces e Greenscape, la novità di quest’anno.

Quattro anime di una vasta offerta, che spazia dagli elementi di arredo alla progettazione indoor e outdoor, dai materiali sostenibili alle attrezzature e ai servizi per il balneare.



Un catalogo merceologico completo, che diventa allestimento, con mostre firmate da noti designer e progettisti per interpretare le nuove tendenze e la funzionalità della camera d’hotel, ma anche per raccontare un futuro in cui piante, arredi, illuminazione e vasche per idromassaggio si compongono assieme per allargare il concetto di ospitalità.



