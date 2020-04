Romantik, contest online per iniziare a sognare la vacanza estiva

13:08

Un contest online per vincere un soggiorno di una settimana per due persone in uno degli alberghi della cooperazione, non appena si potrà ripartire.

A idearla è Romantik Hotels & Restaurants, che sulle pagine Facebook, Instagram e sul sito web presenta ogni giorno un tema diverso relativo agli hotel Romantik. Ogni tema racchiude una parola. L’obiettivo è raccogliere tutte le parole fino al 7 maggio per costruire una frase, che sarà la soluzione per vincere la vacanza.



La frase completa e scritta andrà inviata tramite un modulo, che sarà disponibile online dal 7 al 15 maggio. “Anche se oggi dobbiamo rimanere a casa possiamo sognare di viaggiare. Il sogno diventerà poi realtà per oltre quattro dozzine di vincitori” afferma Thomas Edelkamp, ceo di Romantik Hotels & Restaurants (nella foto). Saranno infatti 52 le settimane di vacanza in regalo negli alberghi della cooperazione.