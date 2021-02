Bahia Principe prolunga l’offerta del soggiorno gratuito ai positivi al Covid

15:17

Bahia Principe Hotels & Resorts adatta la sua politica alle mutate condizioni del contagio, che si sta protraendo. Di conseguenza il gruppo alberghiero ha deciso di estendere fino al 31 ottobre 2021 il soggiorno gratuito agli ospiti che risultino positivi al Covid-19 nelle sue strutture.

In caso, dunque, di quarantena obbligatoria Bahia Principe fornisce fino a 10 giorni di soggiorno gratuito al cliente interessato in doppia con un compagno. L’opzione è applicabile agli ospiti con un soggiorno minimo di 3 notti fino, appunto, al 31 ottobre 2021.



Tutte le strutture dominicane, giamaicane e messicane del gruppo danno ai loro ospiti la possibilità di effettuare tamponi molecolari e test rapidi antigenici all’interno degli hotel, evitando in tal modo spostamenti e disagi ai clienti. I tamponi vanno prenotati un paio di giorni prima, mentre nella stragrande maggioranza dei casi i test rapidi si effettuano sul momento.