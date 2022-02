Decreto flussi, al via le domande per i lavoratori stagionali non comunitari

12:39

È pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di programmazione dei flussi, con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare. La quota massima di ingressi è pari a 69.700 unità, 42mila delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

Le quote stabilite per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 27mila e, tra queste, 20mila riservate per lavoro subordinato non stagionale nei settori turistico-alberghiero, dell’autotrasporto, dell’edilizia e per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia.



L’inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di... (continua su HotelMag)