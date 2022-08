Curio Collection in Polonia: primo hotel a Cracovia

15:01

Curio Collection by Hilton debutta in Polonia con l'apertura dell'Hotel Saski Krakow. La struttura sorge nel cuore della città vecchia della capitale, conta 117 camere e vanta una stretta connessione con il mondo della musica.

È proprio all'interno di questo edificio dei primi dell'Ottocento che si trova infatti la Saska Hall ballroom, una location che ha accolto compositori del calibro di Liszt e Brahms, oggi ristrutturata e funzionante.



Per chi volesse assaggiare la cucina polacca con un tocco moderno, si legge su travelweekly.com, è disponibile il menù del Regale Bar & Restaurant. Non mancano poi una piscina, la spa, uno spazio fitness e un business center per organizzare meeting e congressi. G. G.