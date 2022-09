Il lusso romano ha un nuovo indirizzo: The Pavilions Rome, The First Musica

14:22

Ha appena aperto le porte al pubblico The Pavilions Rome, The First Musica, il terzo indirizzo del gruppo a Roma dopo The First Arte e First Dolce.

Denominati collettivamente The First Roma, i tre boutique hotel costituiscono un unico resort urbano e fondono il design moderno con l’offerta di esperienze artistiche, gastronomiche e all'insegna del wellness. La facciata in rete e cemento rende omaggio al Museo dell’Ara Pacis situato sulla riva opposta del Tevere; 24 le camere e suite, ognuna delle quali presenta finestre dal pavimento al soffitto, boiserie scura alle pareti, eleganti particolari in ottone e opere d’arte contemporanee alle pareti.



Il bar panoramico Alto al sesto e settimo piano offre una vista mozzafiato della Capitale e il ristorante Oliva serve un menu di piatti classici romani e regionali reinterpretati in chiave contemporanea. Sotto il livello della strada, aggiunge TopHotelNews, è prevista questo mese l’apertura di un centro temale sotterraneo dotato di psicina coperata e di un’area benessere con sale per trattamenti.



Con l'apertura di The Pavilions Rome, The First Musica, The Pavilions Hotels & Resorts ha ora un totale di 11 hotel e resort di proprietà o in gestione in Asia ed Europa, con altri due in pipeline.