Fairfield by Marriott debutta in Europa: ecco dove sono le new entry

10:35

Ha scelto Francia, Danimarca e Svizzera per il suo debutto europeo. Il brand Fairfield by Marriott fa il suo ingresso nel Vecchio Continente con quattro nuove strutture, la cui apertura è prevista tra il terzo trimestre 2023 e il secondo trimestre 2024.

Il primo hotel a essere inaugurato sarà il Fairfield by Marriott Copenhagen North Harbor, che offrirà un doppio brand: 234 camere dedicate al brand Fairfield by Marriott e, nella struttura adiacente, 81 camere con il marchio per i soggiorni prolungati, Residence Inn by Marriott. North Harbour è una delle più grandi aree di sviluppo urbano del Nord Europa ed è stata progettata per essere un centro completamente sostenibile e neutrale dal punto di vista energetico.



Location aeroportuali

Sempre nel terzo trimestre 2023 in Olanda aprirà Fairfield Marriott Amsterdam Schiphol Airport, 175 camere perfette per chi desidera soggiornare fuori città e vicino all'aeroporto. L’anno dopo sarà la volta di Fairfield by Marriott Zug, in Svizzera: 123 camere con vista mozzafiato sul lago di Zug. Infine in Francia aprirà Fairfield by Marriott Bordeaux Train Station: 191 camere, a pochi passi dalla ferrovia di Bordeaux-Saint-Jean.



La pipeline del brand prevede, poi, altre due aperture nel 2025 in Arabia Saudita, alla Mecca: il Fairfield by Marriott Makkah Al Naseem e il Fairfield by Marriott Makkah Ibrahim Al Khalil Road.

Le caratteristiche comuni a tutte le strutture del brand sono gli ampi spazi sociali pensati per interagire con gli altri viaggiatori e il concetto di ristorazione The Social Market, che prevede la colazione inclusa nel soggiorno e un market aperto 24/7, che offre snack e bevande.