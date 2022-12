Rafa Nadal e Meliá fanno squadra: debutta il brand Zel

15:08

Si chiama Zel il nuovo brand alberghiero che porta la firma di Rafa Nadal. La catena nasce dalla joint venture del tennista con Meliá (entrambi i partner avranno il 50%) e l’obiettivo è di aprire dai 20 ai 25 hotel nei prossimi cinque anni.

Intanto però si parte da Maiorca, da cui proviene il tennista e dove la prossima estate verrà aperto il primo albergo. “L’obiettivo – spiega Nadal – è trrasferire l’essenza mediterranea in tutto il mondo; l’idea è quella di avere un’espansione rapida e progressiva, ma facendo le cose bene”.



Mete balneari e città d'arte

"È un marchio profondamente radicato nel mondo delle vacanze, motivo per cui molti hotel saranno situati in zone balneari" ha affermato il ceo di Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, che ha anche ricordato l'impegno del marchio alberghiero per la sostenibilità.



L’80% del portfolio sarà dunque in location di mare, mentre il resto si concentrerà nelle capitali come Parigi o Londra, dove Nadal ha giocato a tennis moltissime volte. Tra le prossime aperture, spiega elespanol.com, anche quella di Madrid.



All'inizio l’80% delle strutture che entrerà nella catena sarà di alberghi preesistenti e solo il 20% sarà costituito da hotel nuovi. In altre parole, molti hotel Meliá si trasformeranno in Zel ma, man mano che il marchio progredirà, "dovrebbe essere il contrario: l'80% costruiti ex novo e il resto costituito da hotel trasformati".