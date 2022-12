Ospitalità in cerca di giovani talenti, Gto Conference fa il bis

12:18

Dopo il successo ottenuto nel corso della prima edizione, Gto Conference si prepara a fare il bis. L'appuntamento è a Roma il 10 marzo 2023 in una location d'eccezione, il maestoso Museo Delle Civiltà.

Sarà dunque la capitale ad accogliere i giovani talenti dell'ospitalità in occasione di un evento che, ancora una volta, vuole sostenere lo sviluppo di un settore strategico come il turismo attraverso l'empowerment di una nuova generazione.



Una seconda edizione che crea grande entusiasmo in quanto, come ben sottolinea Kledis Brahimi, fondatore e ideatore di Gto (nella foto), conferma l’interesse dei leader della travel industry nei confronti dei giovani. Protagonisti non soltanto i leader italiani, ma anche personalità internazionali. "Sarà un dialogo aperto per discutere e dare più certezze alle nuove generazioni in modo che possano tornare a credere in una crescita professionale in un’industria che li vede sempre più distanti - commenta Brahimi -. Crediamo in una costante collaborazione tra pubblico e privato - conclude -, un elemento essenziale per la valorizzazione delle risorse umane, con l’innovazione e i giovani al centro".

Gaia Guarino