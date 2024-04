Enav: voli più brevi e sostenibili grazie al Free Route

“Grazie a questa procedura le compagnie risparmieranno, solo quest’anno, 90 milioni di kg di carburante”. La procedura cui l’a.d. di Enav Pasqualino Monti fa riferimento è il Free Route, che consente a tutti gli aerei di attraversare i cieli italiani con un percorso diretto e senza far più riferimento al vecchio network di aerovie. Enav è il primo grande service provider in Europa ad implementare questa procedura su tutto il proprio spazio aereo e, da fine marzo, il limite inferiore di quota è stato ridotto da 9.000 a 6.500 metri.

Grazie a questa mossa anche i voli domestici trarranno benefici ancora maggiori in termini di risparmio carburante e di minori emissioni di Co2 e i vettori potranno ottimizzare i tempi di volo, ridurre i consumi e i relativi costi. “Il traffico aereo – sottolinea Monti – nel 2024 ha già battuto tutti i record precedenti e le previsioni per quest’estate sono del 10% in più”. Per regolamento comunitario, spiega Il Giorno, tutti gli Stati si dovranno adeguare alla procedura Free Route entro dicembre 2025.