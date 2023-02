Accor chiama Philippe Bijaoui come nuovo senior vice president per Europa e Nord Africa

21:00

Sarà Philippe Bijaoui il nuovo senior vice president di Accor incaricato dello sviluppo dei marchi del gruppo in Europa e Nord Africa. Basato a Parigi, farà parte del Comitato esecutivo Europa-Nord Africa, di recente costituzione, e del Comitato Sviluppo globale e D&TS.

Il manager, inoltre, “Sarà responsabile della definizione della strategia di crescita nella regione in collaborazione con il Global Chief Development Officer, della guida di progetti strategici di sviluppo alberghiero e della costruzione di solide relazioni con i partner attuali e potenziali di Accor”, spiega una nota della società.



Bijaoui vanta un’esperienza trentennale nel settore con ruoli dirigenziali in realtà quali Ihg, Wyndham Hotel Group e Christie & Co.