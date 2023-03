Aetherna partner di Adava per lo sviluppo tecnologico in hotel

08:00

Aetherna e l’associazione albergatori & imprese turistiche Valle D’Aosta hanno stretto un accordo strategico per sostenere e sviluppare la trasformazione digitale delle strutture ricettive sul territorio.

Aetherna, partner tecnologico delle strutture ricettive, amplia così la sua rete di partnership che annovera nomi del calibro di Best Western Italia con l’obiettivo di condurre il comparto hospitality italiano verso l’innovazione digitale dei propri servizi.



La tecnologia non sostituisce l’apporto umano, che resta il valore fondamentale, ma affianca e ottimizza le operazioni di routine dello staff in hotel e trasforma i comuni servizi come ad esempio il wi-fi o la tv in strumenti e fattori di miglioramento dell’esperienza dell’ospite in hotel, così come di incremento dei revenue ancillari.



“Siamo entusiasti di questo accordo strategico con Adava, grazie al quale avremo l’opportunità di portare il nostro approccio consulenziale e progettuale alle strutture affiliate per intraprendere un percorso di trasformazione digitale. Le dotazioni tecnologiche valorizzano l’identità della struttura e coinvolgono gli ospiti nella destinazione creando un’interazione immediata e continua” spiega Mariangela Colasanti, chief product officer & board member di Aetherna.



“Selezioniamo con cura le aziende con cui collaborare, scegliendo quelle che portano un reale valore aggiunto ai nostri associati. E’ tempo di accelerare l’innovazione tecnologica, soprattutto in un territorio come il nostro, ricco di esperienze da offrire sia al turismo invernale sia estivo” aggiunge il presidente di Adava, Luigi Fosson.