di Alberto Caspani

10:08

Cinque diverse idee di Puglia per ciascuno dei cinque hotel locali HO Collection: The Nicolaus Bari, Patria Palace Lecce, Hi Hotel Bari, I Turchesi Club Village e Mercure Delfino Taranto.

Il gruppo alberghiero della famiglia De Gennaro, attivo nel settore da 50 anni e proprietario anche di una struttura nell’Urbe (Mercure Roma West), ha trovato una formula d’ospitalità tanto radicata nel territorio, quanto apprezzata a livello internazionale.



“Se il 2022 ha generato un fatturato superiore ai 25 milioni di euro - dichiara Mattia De Gennaro, managing director Ho Collection - con oltre 166mila camere occupate (+10% sul 2019) e +20% di adr, il 2023 promette risultati ancora più solidi: l’adr crescerà di un ulteriore 10%, portando anche la revenue a un +12% sul 2022”.



Insieme alla scelta di investire in innovazione non meno del 4% di ricavi all’anno, a fare la differenza è oggi il coinvolgimento di giovani talenti locali attraverso percorsi di formazione interni con Its e Università (oltre 400 presenze all’ultimo recruiting day e +40% di personale sul 2019), dando spazio alla creatività di designer e artisti pugliesi, nonché a uno degli staff più inclusivi del mercato (40% donne).