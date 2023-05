15:12

Obiettivo Italia: Theda Bruske (nella foto), operations manager per Italia, Grecia e Germania di Azora, interviene a margine della presentazione di Bluserena per spiegare l’importanza che il nostro mercato ha nei piani di investimenti del fondo.

“Il mercato italiano rappresenta per noi un bacino dalle enormi potenzialità di sviluppo. Con la famiglia Maresca, ex proprietaria di Bluserena, ci siamo intesi subito molto bene. I Maresca hanno svolto un lavoro incredibile e la catena alberghiera era pronta a quel salto di qualità reso possibile daagli investimenti di un fondo come Azora”.



L’idea espressa da Bruske è quella di creare un gruppo diverso, sempre più strutturato, guardando ad acquisizioni in Italia, ma non solo. “Anche in presenza di una situazione di mercato complicata, le opportunità non mancano e noi siamo pronti a coglierle. In Italia e all’estero”.



L’obiettivo globale di Azora è quello di investire in 60 nuovi hotel nel Mediterraneo nel corso dei prossimi due anni e in quest’ambito l’interesse sull’Italia e l’impegno in Bluserena sono “Assolutamente prioritari”.



Da qui il rilancio del brand, che ha portato fra l’altro a un primo investimento di 55 milioni di euro per la ristrutturazione di cinque strutture in Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. I.C.