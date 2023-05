Bocca, Federalberghi:

14:21

Uno studio per quantificare in maniera chiara ed evidente il contributo dell’industria alberghiera. Sono stati presentati in occasione dell’Assemblea Federalberghi i risultati sull’analisi realizzata da Sociometrica che prende in esame e mette a confronto la realtà dell’ospitalità alberghiera e quella degli affitti brevi.

“Abbiamo la responsabilità – sottolinea il presidente Bernabò Bocca (nella foto) - di far capire quanto conta il turismo nel concreto della vita quotidiana di molte delle nostre comunità. Lo studio che presentiamo è ricco di informazioni, di valutazioni sui meccanismi economici che sovrintendono all’economia dell’ospitalità, di stime dei flussi che non sono ancora registrati nelle statistiche ufficiali”.



Nello studio emerge che sono superiori a 57 miliardi di euro i consumi turistici realizzati nel 2022, di cui l’88% (50,3 miliardi) relativi a presenze ufficiali e il 12% (6,8 miliardi) relativi a presenze “non osservate”. “I pernottamenti non rilevati – evidenzia Federalberghi -, che rappresentano il 23,6% dei flussi turistici, generano solo l’11,9% dei consumi e, di conseguenza, un’analoga percentuale nella creazione di ricchezza e di occupazione. Secondo le stime di Sociometrica, l’economia generata dalle presenze ufficiali copre un valore complessivo che riesce a finanziare oltre un milione di occupati, mentre l’economia fondata sulle presenze non registrate genera appena 137 mila posti di lavoro”.



“L'albergo – conclude il presidente degli albergatori – è il fulcro su cui gioca tutta la grande macchina dell'ospitalità. Il suo valore non sta semplicemente nei suoi fatturati, nella sua economia in senso stretto, ma negli effetti espansivi che è in grado di diffondere sugli altri settori”.