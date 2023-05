Leonardo Hotels cresce in Italia con un wellness hotel sul Lago di Garda

16:24

Leonardo Hotels Central Europe continua la sua espansione in Italia. Il gruppo alberghiero amplia il suo portfolio leisure con un nuovo Wellness & Spa Hotel sul Lago di Garda. Si tratta del Leonardo Hotel Lago di Garda - Wellness and Spa, struttura che dispone di 127 stanze fra camere e suite, tra cui anche una Spa Suite con vasca idromassaggio per due persone e doccia a filo pavimento, e due Hydro Suite con vasca idromassaggio a due posti posizionata sul terrazzo.

Punto di forza è l’area benessere, con undici sale per trattamenti, una piscina interna e due esterne, di cui una adults only.



"Siamo lieti di poter aggiungere un'altra interessante proposta leisure al nostro portfolio con questa splendida struttura a Lazise", spiega Yoram Biton, managing director di Leonardo Hotels Central Europe. "Il Leonardo Hotel Lago di Garda - Wellness and Spa rappresenta una significativa aggiunta alla nostra offerta a sud del Brennero e un passo importante nella nostra strategia di espansione, che dal 2022 si concentra anche su destinazioni leisure. L'Italia è il luogo ideale per questo ampliamento, un’area unica per i viaggiatori. Per questo motivo intendiamo realizzare altri progetti qui e continuare a guidare la nostra crescita in questo bellissimo Paese".



La proprietà è stata acquistata da Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit specializzata nella gestione del credito con sottostante immobiliare e con una forte esperienza nel Real Estate. L'acquisto è avvenuto grazie alla partnership con il fondo di investimento istituzionale israeliano Fattal European Partnership II, gestito da Guy Vardi e Yaniv Amzaleg.