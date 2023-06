Radisson cresce in Africa: 1400 camere in sette nuove strutture

15:55

Sette nuovi hotel per un totale di 1400 camere. Sono le cifre della crescita di Radisson Hotel Group nel continente africano, con le strutture tutte in procinto di aprire o che diventeranno operative nei prossimi mesi.

I sette nuovi hotel spazieranno dal lifestyle di lusso con il debutto del gruppo in Gambia, ma anche la prima proprietà Radisson Collection in Nigeria ed Egitto, il primo Radisson RED in Nigeria e l’introduzione del marchio Radisson in Kenya.



Le new entry

A inizio del 2025, ad esempio, come riporta Hotelsmag.com aprirà il Radisson Collection Resort, Marsa Alam Port Phoenice, sul Mar Rosso: farà parte di un complesso più ampio che include campi da golf, basi per attività acquatiche, ospedali, centri commerciali e scuole. Il resort disporrà di 294 camere, di cui 20 suite, una lobby lounge, un ristorante aperto tutto il giorno, un ristorante di specialità, uno sulla spiaggia e un bar sempre in riva al mare.



In Nigeria sarà invece inaugurato il Radisson Collection Hotel & Conference, Abuja, con 249 camere.

In Gambia aprirà sempre a inizio 2025 il Radisson Blu Beach Resort & Spa, Banjul, 462 camere, che sarà la prima struttura Radisson in Gambia. Esteso su una superficie di 17 ettari con accesso diretto all'oceano, comprenderà appartamenti presidenziali, ville, cinque punti ristoro, centri fitness e benessere e 3.025 metri quadrati di spazi per eventi.



Tra le new entry anche il Radisson Hotel Nairobi Airport, il quarto hotel del gruppo in Kenya e il primo brandizzato Radisson nel Paese.