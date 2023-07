Federalberghi Veneto e Unicredit: un patto per le imprese

13:33

Protocollo d’intesa tra Federalberghi Veneto e UniCredit, a sostegno delle imprese del settore turistico regionale. Il documento sancisce l’inizio di una partnership strategica e rientra nella nuova edizione del piano ‘UniCredit per l’Italia’, che prevede iniziative per un valore complessivo di dieci miliardi di euro.

Potranno accedere alle agevolazioni, si legge su Hotelmag, le imprese regionali del comparto alberghiero, strutture che svolgono attività agrituristica e ricettiva all’aria aperta, aziende del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici e i parchi acquatici e faunistici.



Gli imprenditori associati a Federalberghi potranno fare domanda all’istituto di credito qualora necessiti, ad esempio, di finanziamenti relativi alla ristrutturazione dell’attività o voglia migliorare il processo di digitalizzazione interno. Le spese dovranno essere comprese tra un minimo di 500 mila e un massimo di 10 milioni di euro.



Il protocollo d’intesa consentirà, inoltre, alle imprese associate a Federalberghi Veneto che ne faranno richiesta, di accedere a finanziamenti agevolati come il ‘Mutuo Ipotecario stagionale Turismo’, un prodotto finanziario della durata di 10-15 anni, estendibile a 20 per gli alberghi, che permette di dare copertura all’acquisto di impianti e macchinari per lo svolgimento dell’attività turistica stagionale.



Agevolazioni sono previste anche sotto il profilo dei pagamenti tramite Pos: le imprese del settore turistico con un fatturato inferiore a un milione di euro si vedranno azzerare le commissioni bancarie per pagamenti inferiori ai 10 euro.



Inoltre, le imprese clienti di Unicredit associate a Federalberghi Veneto potranno accedere a una gamma di soluzioni finanziarie per supportare investimenti ‘green’.



“Questo accordo va nella direzione di consolidare i rapporti di Federalberghi Veneto – ha affermato il presidente Massimiliano Schiavon – con il mondo finanziario, a supporto delle imprese ricettive che necessitano, per crescere, di avere un accesso al credito rapido e a condizioni agevolate. Accanto alla tematica finanziaria il protocollo d’intesa va anche nella direzione di sviluppare di comune accordo tematiche strategiche per il settore come l’innovazione, la sostenibilità e la digitalizzazione”.



“UniCredit ha deciso di focalizzare il nuovo piano di sviluppo per il Paese proprio sul turismo – ha sottolineato il responsabile sviluppo dei territori Nord-Est, Renzo Chervatin -. In particolare, riteniamo che partnership come quella con Federalberghi Veneto possa contribuire a rinnovare e modernizzare l’offerta turistica di questo territorio e, quindi, ad attrarre nuovi flussi di turismo internazionale”.