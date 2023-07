Falkensteiner: maxi investimento da 140 milioni per la new entry di Salò

14:22

Verrà realizzato a Salò il Falkensteiner Park Resort Lake Garda, il nuovo progetto alberghiero di Falkensteiner Michaeler Tourism Group che includerà un hotel a cinque stelle e 170 appartamenti.

Progetto in due fasi

La realizzazione del piano, che porta la firma degli architetti Matteo Thun e João Nunes e per il quale è previsto un investimento di 140 milioni di euro, sarà in due fasi. Nella prima, che sarà completata nel 2025, saranno costruiti l’hotel e 96 appartamenti premium, mentre i restanti 74 appartamenti saranno edificati nella seconda fase, entro il 2027.



"Con il nostro ultimo progetto - commenta Otmar Michaeler, ceo di FMTG - stiamo creando un prodotto premium che non solo si inserirà perfettamente nell’area e aumenterà il valore aggiunto della zona, ma sarà anche una destinazione estremamente attraente per i nostri mercati principali - Italia, Germania, Svizzera e Austria".



Simbiosi tra architettura e natura

I 170 appartamenti Premium Living saranno distribuiti in 11 palazzine. I residenti delle palazzine, costruite seguendo i dettami dell’architettura ecologica e certificate green, potranno godere dei servizi del resort. L’attenzione alla sostenibilità sarà testimoniata anche dal nuovo giardino botanico, che rispecchierà la biodiversità vegetale del territorio e del lago. L'elemento dell'acqua gioca un ruolo fondamentale in tutto l’hotel: il suo suono rilassante e la presenza di numerose piscine danno vita a un ambiente che invita a rallentare.



“Con questo progetto abbiamo cercato di creare un’atmosfera che riflettesse l'unicità del sito e della zona - afferma Nunes -. È un compito bellissimo e una grande responsabilità creare una simbiosi consapevole tra architettura e natura. È con questo obiettivo che stiamo progettando un luogo straordinario in cui ogni metro quadrato riflette il concept botanico che c'è dietro".