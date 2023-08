Pellicano Hotels fa squadra con Aermont Capital per crescere

15:31

Sostenere la crescita di Pellicano Hotels in Italia e realizzare il potenziale del brand. Questo l’obiettivo dell’accordo di partnership appena siglato da Marie-Louise Sciò, ceo e direttore creativo del Gruppo, con Aermont Capital, gruppo di asset management indipendente.

Pubblicità

In questo modo, Pellicano Hotels intende ritagliarsi una posizione di primo piano nell’ospitalità di lusso e del lifestyle. “Sono molto orgogliosa di questo importante traguardo – commenta Sciò in una nota -. L’azienda non è mai stata così forte e sono entusiasta di collaborare con Aermont per sostenere la nostra prossima fase di crescita, che svilupperà ulteriormente il nostro posizionamento unico. In un settore rapidamente globalizzato, dove tutto sembra uniforme, noi accogliamo la bellezza dell'unicità e osiamo andare controcorrente. Questo è un concetto profondamente radicato nel Dna del nostro gruppo: ognuno dei nostri hotel possiede la propria identità e il proprio stile, intrinsecamente connesso alla loro ricca storia e all'ambiente che li circonda. Abbiamo scelto Aermont come nostro partner – precisa - per la passione e l'impegno che condividiamo nel preservare il grande e bellissimo patrimonio italiano, curando esperienze profondamente radicate nella nostra cultura, in proprietà che possiedono un proprio carattere distintivo, molta anima - e un tocco in più di magia Pellicano”.



Il portfolio

Attualmente, Pellicano Hotels gestisce tre indirizzi nella Penisola: l’Hotel Il Pellicano, a Porto Ercole; La Posta Vecchia, alle porte di Roma; e il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa, ad Ischia.



Il Gruppo ha inoltre un’estensione digitale: ISSIMO, piattaforma e-lifestyle in cui è possibile acquistare una selezione di proposte culturali ed eccellenze del made in Italy.



“Siamo lieti di avere l'opportunità di supportare Marie-Louise e Pellicano Hotels nel realizzare la loro coraggiosa visione di ospitalità italiana - afferma Paul Golding, managing partner di Aermont Capital -. Crediamo fermamente nella capacità dell'azienda di offrire esperienze autentiche e fuori dal comune a raffinati viaggiatori internazionali. Marie Louise e il suo team hanno svolto un lavoro straordinario nel promuovere un’offerta unica, in un settore che ha enormi margini di crescita. Siamo orgogliosi di sostenere l'azienda nell’ambizioso piano di crescita che le permetterà di consolidare la sua posizione come l'azienda di ospitalità di lusso più entusiasmante del Paese”.